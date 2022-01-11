AFAD paylaştı: 6,4 büyüklüğündeki depremin sesi

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.



AFAD Deprem Dairesi sabah saat 04.07'de meydana gelen deprem sırasında ortaya çıkan sesi Twitter hesabından paylaştı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

📢 DEPREMİN SESİ



11 Ocak'ta sabaha karşı Akdeniz'de (Kıbrıs'ın batısı) meydana gelen Mw 6.4 büyüklüğündeki depremin @IRIS_EPO tarafından AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedilmiş sesi

⬇️https://t.co/EkJA5Evd7ehttps://t.co/rISPvgeQQY#deprem — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2022