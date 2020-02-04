AFAD: Akhisar'da 4.8 ve 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Manisa'nın Akhisar ilçesinde art arda depremler meydana geldi. Saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde, saat 20.55'te de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SAAT 19.47'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SAAT 20.55'TE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Akhisar’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.



Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.



Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.