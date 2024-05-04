Konya’da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde banyodaki duşa kabin camının patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Konya’da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde yaşandı.

Babası tarafından berberde traş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenilen 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, iddiaya göre banyodaki duşa kabinin camlarının patlayarak parçalarının etrafa savrulması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki erkek kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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