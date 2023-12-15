Afgan çobanın kaçırdığı 14 yaşındaki kız, bebeğiyle ailesine kavuştu

Manisa'da Afganistan uyruklu bir çiftlik çalışanı tarafından kaçırılıp İran'a götürülen 12 yaşındaki kız çocuğu, Interpol'ün devreye girmesiyle Türkiye'ye geri getirilmişti. 1,5 yaşındaki bebeğiyle birlikte devlet korumasına alınan kız, Manisa'da yaşayan ailesine kavuştu.

Afgan çobanın kaçırdığı 14 yaşındaki kız, bebeğiyle ailesine kavuştu
Afgan çobanın kaçırdığı 14 yaşındaki kız ve bebeği bulundu

Afgan çobanın kaçırdığı 14 yaşındaki kız ve bebeği bulundu

Haberi Görüntüle

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 yıl önce uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından 'a kaçırıldığı iddia edilen D.N.B. (14), uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalıp 1,5 yaşında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesine alındı. Bebeğine, kurtarılmasında rol oynayan Yüzbaşı'nın adı verildi.

Kızı kaçıran Nagıp Cahit Yusufi'nin ise İran makamlarınca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

"İNŞALLAH YAKALANIR VE ADALETE TESLİM EDİLİR"

Ailesine kavuşan D.N.B. ise "Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan kişi inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...