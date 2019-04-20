Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, güçlü bir patlama sesinin ardından birkaç saldırganın İletişim Bakanlığına saldırdığını belirterek, "Yerel saatle 11.40’ta saldırganlar bakanlık dışında bulunan mezarlığı kullanarak içeriye girdi. Özel polis ekibi ve ambulanslar bölgede. Ölü veya yaralı sayısı henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

Polis, çatışmanın sürdüğü bölgede 4 saldırgandan 1'inin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar ise "Şu ana kadar 1 yaralı hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Olayın sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmazken saldırıya uğrayan bakanlık binasının yakınlarında birçok devlet kurumu bulunuyor.