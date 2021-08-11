Afyonkarahisar'da bir polis memuru karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti

Afyonkarahisar’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen polis memuru A. A. eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini vurdu. 3 kişiyi öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.



Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasındaki A.A. konuşmak üzere şehir dışından kayınpederinin evine geldi.

Bu sırada sokak ortasında yaşanan tartışmada öfkeli koca tabancası ile bisikletiyle ilerlemeye çalışan kayınpederini kafasından vurduktan sonra çocukları ve eşinin olduğu 4 katlı binanın ikinci katına giderek burada da silahını ateşledi.

Öfkeli kocanın tabancasından çıkan kurşunlar kayınvalide ve eşine isabet etti. Şahıs evden çıktıktan sonra olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride tabancasını çenesine dayayarak intihar etti.

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayınpeder ile cinayet zanlısı şahsın öldüğünü belirlerken, ambulans ile hastaneye kaldırılan kayınvalide ve eşi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayı anlatan komşulardan Melike İzmir, silah seslerini önce çocukların patlattıkları torpil sesi sandıklarını kaydederek, “Biz olayı görmedik ama 4 silah sesi geldi. Çocuklar torpil patlatıyor sandık. 15 dakika sonra ambulans geldi ceset torbasının çıktığını gördük. Ölen kişinin kızı ile arkadaştım ama aile üyelerini tanımıyordum. Ailenin 2 çocuğu vardı, bir kız bir erkek” diye konuştu.



Olayın ardından bölgede polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor.

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