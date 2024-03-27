Afyonkarahisar'da fabrika yangını

Afyonkarahisar Bolvadin’de geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nednele yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu sabah karşı kontrol altına alınan yangında 5 kişinin dumandan etkilendiği ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Fabrikaya 9 itfaiye, 7 kepçe ve 5 ambulans sevk edildi.
Yangın sonrası Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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