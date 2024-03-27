Afyonkarahisar'da fabrika yangını

Uzun uğraşlar sonucu sabah karşı kontrol altına alınan yangında 5 kişinin dumandan etkilendiği ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi.



Fabrikaya 9 itfaiye, 7 kepçe ve 5 ambulans sevk edildi.



Yangın sonrası Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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