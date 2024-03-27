imsakiye

Afyonkarahisar'da fabrika yangını

Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da fabrika yangını

Bolvadin’de geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nednele yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da fabrika yangını - 1

Uzun uğraşlar sonucu sabah karşı kontrol altına alınan yangında 5 kişinin dumandan etkilendiği ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Fabrikaya 9 itfaiye, 7 kepçe ve 5 ambulans sevk edildi.

sonrası Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...