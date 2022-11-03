Afyonkarahisar'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobil 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

'da otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından 5 metre yükseklikten köprü inşaatına düştü.

Afyonkarahisar'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti - 1

Kazada, aynı aileden Deniz Ç, Hasan Ç, Emin Ç. ile Hüseyin A. hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti - 2

Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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