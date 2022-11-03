Afyonkarahisar'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.



Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından 5 metre yükseklikten köprü inşaatına düştü.



Kazada, aynı aileden Deniz Ç, Hasan Ç, Emin Ç. ile Hüseyin A. hayatını kaybetti.



Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.