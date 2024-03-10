Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında A.A, idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle M.T.Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.