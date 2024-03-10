Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında A.A, idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle M.T.Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü M.T.Ç. ile otomobilindeki A.K, (22) M.Y, (22) Y.B. (22) ile E.D. (20) yaralandı.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından inceleme başlatıldı.
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