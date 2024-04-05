Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Şişli’de ağabeyini çeşitli yerlerinden birden çok kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cem İnan Ünlü ve avukatı hazır bulundu.



Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay günü Cem İnan Ünlü’nün ağabeyinin yaşadığı binadan çıktığı anlara ilişkin görüntülerin olduğunu, hayatını kaybeden Cenk Çağın Ünlü’ye ait olan banka kartının olaydan sonra Cem İnan Ünlü’nün üzerinden çıktığı da mütalaada yer aldı.



Mütalaada, elde edilen delillerden alınan kan örneklerinin de uyuştuğu aktarıldı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ



Cumhuriyet Savcısının hazırladığı mütalaada tüm delillerden elde edilen verilere dayanarak sanık Cem İnan Ünlü hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.



Mütalaaya karşı savunma yapan Ünlü, “Cezaevinde yaşadığım bir kavgadan ötürü kaburgamda çatlak var. Kafatasımda da hasar var. Duruşmaya hazırlanamadım süre talep ediyorum.” şeklinde konuştu.



Ünlü daha önce de 11 kez koğuş değiştirmişti.

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