Ağrı Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Ağrı Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Ağrı Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Ağrı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Hazal Aras kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Hazal Aras 24 bin 767, AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın 16 bin 472 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 97,86 )



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