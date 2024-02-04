Ağrı'da İpek Geçidi bölgesinde iki ayrı kaza: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, İpek Geçidi bölgesinde dün saat 18.00 sıralarında, İ.T. idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Bu esnada arkasından gelen H.B. idaresindeki araç da önündeki araca çarptı. Kazada, iki aracın sürücüleri ile diğer araçta bulunan M.D. yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise dün saat 18.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki N 929 AK plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak yan yattı. Kazada, sürücü M.A. yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.