Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Nisan tarihli son depremleri paylaştı)

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları anlık olarak paylaşan AFAD, merkez üssü, şiddet ve saat bilgisi veriyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

EGE DEPREMİNİN AYRINTILARI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.54'de Ege Denizi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.65 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.