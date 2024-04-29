Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Nisan tarihli son depremleri paylaştı)

Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntı haberi ardından gözler son depremlere çevrildi. Peki, bugün hangi ilçelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 29 Nisan tarihli son depremler...

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 29 Nisan tarihli son depremleri paylaştı)

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları anlık olarak paylaşan , merkez üssü, şiddet ve saat bilgisi veriyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

EGE DEPREMİNİN AYRINTILARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 07.54'de Ege Denizi açıklarında, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.65 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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