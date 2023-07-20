Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB askerlik celp yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihlerini ilan etti. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. İşte, MSB askerlik celp yerleri sorgulama hakkında en son güncel gelişmeler...



ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ



Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023



Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023



Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023



Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.



ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.



Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.