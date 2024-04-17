Ahmet Aras ve 11 CHP’li başkan Ata’nın huzuruna çıktı





Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yeni seçilen CHP’li 11 ilçe belediye başkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti.



Aras ve beraberindeki 11 belediye başkanı, Aslanlı Yol’da yürüyüp, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.



Aras daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.



Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yerelde iktidara gelmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Aras, “Gelecek kahramanların değil, vazifesini bilen ve sorumluluklarını yerine getiren kadroların elinde şekillenecektir. Milli değerlerimize bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde insanca yaşam için adil bir yönetim anlayışı benimseyeceğime söz veriyorum. Kadim uygarlıklara yurt olmuş, ev sahipliğinde insanlığın evrensel yasaları oluşmuş geçmişin ve geleceğin beşiği Muğlamıza yorulmadan hizmet edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Anıtkabir ziyaretinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP Muğla Millekvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Fethiye Belediye Başkanı Âlim Karaca, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP İlçe başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı ve Yüksek Disiplin Kurulu eşlik etti.