Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Konuyla ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma
23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma

23 Nisan'daki Dilan Polat gösterisine soruşturma

Haberi Görüntüle

'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...