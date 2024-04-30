1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl olduğu gibi bu senede Türkiye'nin birçok noktasında kutlanacak. İşçi sınıfının verdiği mücadelelerinin hatırlatıldığı ve anıldığı 1 Mayıs öncesi gündeme gelen konulardan biri de tatil konusu oldu. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar açık mı?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar açık mı?

İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Yasaya göre, 1 Mayıs Çarşamba günü 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü okullar açık mı? - 1

1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ 

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel bir nitelik kazandı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889'daki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

ABD'li sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı.

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912 yılında yapıldı.

Osmanlı'nın ardından 1922'de Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateşle 37 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı. Bu olay da gerekçe gösterilerek 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.
1 Mayıs, yıllar sonra 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edildi.

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