Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Haberler 10.01.2022 - 15:19
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başladı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adaylar, başvurularını 10 - 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI DETAYLARI