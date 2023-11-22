Ailelerden sınıflara kamera isteği | KDK'ya başvuruda bulunuldu

Haber: Merih Ak



Özel eğitim sınıflarında şiddet iddiaları artınca aileler de sınıflara kamera koyulmasını talep etti.



İzmir'de, özel eğitim ana sınıfındaki 3 öğrenciye fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı ve bir dernek binasındaki öğrenciye cinsel saldırı iddiaları mahkemeye taşınmıştı.



Bunun üzerine, özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili sınıflara kamera koyulması tartışmaları gündeme geldi.



Sınıflara kamera koyulmasını isteyen aileler,Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili talepte bulundu. Bakanlık talebi reddedince aileler, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na taşıdı.

"BİRÇOK SORUN ORTADAN KALKACAK"



Aileler, sınıflara kamera koyulmasının şiddet davalarında delil olması yönünden birçok sorunu da ortadan kaldıracağına inanıyor.



KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, çocukların bu şiddet ile ilgili savunma ve delillendirme mekanizmalarında birtakım eksiklikler olabildiği için davaların cezasızlıkla sonuçlandığını dile getirdi.



Ahmetoğlu, "Bu nedenle özellikle kamera ile izlenmesi sınıfların önemli." dedi.



Velilerin MEB'in ret talebinin ardından KDK'ya başvurmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ahmetoğlu, "KDK baş denetçisi biz ebeveynlerin ve engelli camiasının çocukların güvenliği konusundaki tereddütlerini kaygılarını haklı buldu." diye konuştu.

KDK'DAN MEB'E TAVSİYE KARARI



Ahmetoğlu, KDK'nın güven tesisini kurma konusunda MEB'e bir çalışma yapması konusunda tavsiyede bulunduğunu dile getirdi.



Ahmetoğlu, hem öğretmenin hem de öğrencinin korunması adına kamera istediklerini söyledi.

