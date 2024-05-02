Konya'da midibüs ile minibüs çarpıştı: 24 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Emirgazi kavşağında meydana geldi.

Ömer G. yönetimindeki midibüs kavşakta, Hidayet Ö.'nün kullandığı minibüs ile çarpışmasıyla kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, 2'si minibüste olmak üzere 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar, Ereğli ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.