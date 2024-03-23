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Ailesi haber alamadı: Tarlada ölü bulundu

Bursa’da ailesinin haber alamadığı bir genç tarlada silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Ailesi haber alamadı: Tarlada ölü bulundu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Biladi Yunus Caddesi üzerinde bulunan bir kiraz tarlasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Latif Aydoğan’dan (27) iftar sonrası haber alamayan yakınları kendilerine ait olan tarlaya gitti. Aydoğan'ı tarlada başından vurulmuş şekilde görünce durum hemen 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 27 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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