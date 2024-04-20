Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Meryem tarihi yerleri gezerken bulundu

Mardin’de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk, tarihi yerleri gezerken bulundu.
Kızıltepe ilçesinde 18 Nisan’da Tepebaşı Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Meryem Ç’den okul çıkışında haber alamayan ailesi, polis merkezine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Meryem’i aynı gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kent merkezindeki tarihi yerleri gezerken buldu.
Ailesine teslim edilen Meryem, onlara haber vermediği için üzgün olduğunu söyledi.
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