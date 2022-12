AJA Jewels, yurt dışındaki takı trendini Türkiye’ye taşıdı

AJA Jewels, yurt dışındaki yeni takı trendi olan kaynak bileklik uygulamasını Türkiye’ye getirdi. Yeni nesil yerli kuyumculuk markası bu uygulamayla birlikte sevdiklerini her daim hatırlamak, sevdiği kişiyi temsil eden bir değer taşımak isteyenlerin bağlılığını sonsuza dek simgeleştirirken, aynı zamanda kişilerin kendilerine şans getirmelerini sağlıyor.



Yurt dışında oldukça popüler olan kaynak bileklik uygulamasını Türkiye’ye getiren ilk marka olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden AJA Jewels Kurucusu Mehmet Celal Koçer, “40 yıllık tecrübemimizle, 3 kuşaktır hizmet vermekte olan bir marka olarak amacımız sadece değerli bir maden olan altının satışı değil, müşterilerimizin kendilerini ait hissettikleri bir alan açmak. Bu yüzden takı ustalığının mirasçıları olarak sektörün dinamiklerini yeniden yazmak için çıktığımız yolda bir ilke imza attık. Türkiye’nin ilk ve tek kaynak bileklik uygulaması, şans bilekliği adıyla AJA Bağdat Caddesi’ndeki mağazamızda başladı” dedi.



KUYUMCULUĞUN GELENEKSEL DİSİPLİNİNİ MODERN SANATLA BİRLEŞTİRİYORLAR



AJA Jewels Kurucusu Mehmet Celal Koçer, uygulamaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Aralık ayı itibarıyla hayata geçirdiğimiz kaynak bileklik hizmetimizi 10.00 – 20.30 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. İsteyen herkes eşi, sevgilisi ve çocuğuyla birlikte ya da tek başına gelebiliyor. Ziyaretçilerimiz ilk adımda bilekliklerini seçiyor. Ardından biz de kaynak yöntemiyle bilekliğin iki ucunu birbirine bağlıyoruz ve yalnızca 15 dakikada tamamlanan uygulama ile birbirini seven insanların bağlılığını simgeleştirirken, kendilerine de şans getiriyor. Aile mirası olarak benimsediğimiz kuyumculuğun geleneksel disiplinini modern sanat anlayışı ile birleştiriyoruz.”



TASARIMLARINDA GÜNEŞTEN İLHAM ALIYORLAR



Yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladıkları takıların her birinde güneşten ilham aldıklarını aktaran Mehmet Celal Koçer, “Bolluk, sıcaklık ve yeni başlangıçların temsilcisi güneş, bize kendi kendimize var olmanın gücünü ve bu yola neden çıktığımızı hatırlatıyor. Marka adımız da tam olarak bu imgelerden esinlendik. Anlamı ‘kendi kendine var olan’ anlamına gelen AJA markamızdaki her biri birbirinden yaratıcı ekip arkadaşlarımızla kendine has takılar üretiyoruz. Büyük bir titizlikle, tasarladığımız altın bilezik, kolye, küpe, piercing, yüzük ve halhal modellerini Bağdat Caddesi’ndeki mağazamızda sergiliyoruz. Ürettiğimiz yeni nesil takıları, öte yandan ajajewels.com üzerinden de satışa sunarak dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Yaratıcı ve yeniliklere açık insanları bir araya getirebileceğimiz bir topluluk kurmak amacıyla kendimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.