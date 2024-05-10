AK Parti Bartın İl Başkanı'nın oğlunun öldüğü kazada otomobil sürücüsüne hapis cezası

Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan Katıoğlu yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Şahin Gültekin tutuklandı. İstanbul'dan yeni aldığı motosikletle memleketine dönerken kaza yaptığı ortaya çıkan Arslan, memleketinde toprağa verildi. 3 ay yoğun bakımda yaşam savaşı veren Gökhan Katıoğlu da 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetti. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TAM KUSURLU BULUNDU



Bilirkişi raporunda ‘tam kusurlu’ olduğu kabul edilen Şahin Gültekin hakkında hazırlanan iddianamede ‘Taksirle 2 kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda, sanık Gültekin 13 Mart’ta tahliye edildi.



"ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ"



Olayla ilgili davanın karar duruşması Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya, ölenlerin yakınları ve tutuksuz sanık katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Arslan ailesinin avukatı, “Sanığın tam kusurlu oluşu, olayın oluş şekli, 2 kişinin vefat etmiş olması dikkate alınarak olası kast veya bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan ceza verilmesini talep ederiz” dedi.



Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse lehe hükümlerin uygulanmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI



Mahkeme heyeti, sanık Gültekin’e 2 kişinin taksirle ölümüne neden olmak suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı.