AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, nereli?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu 19 Ocak 1962 de Akhisar’da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Namiye’dir.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avrupa, Afrika, Uzakdoğu, Güney Asya ve Asya ülkelerinde halklar ve toplumlar üzerinde araştırmalarda bulundu. Yurt içinde ve Yurt dışında sayısız sempozyum ve konferanslarda bulundu.



Kariyerine Avukat olarak başlayıp, 28 yıl kesintisiz Avukatlık yapıp, sonrasında Dünyaca tanınan bir yazar ve oyuncu olarak kariyerine devam etmiştir. 12 Romanı, 1 Şiir kitabı mevcut olup, pek çok dergide yazıları yayımlanmıştır. 7 Güzel Adam, Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht “Abdülhamid”, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, Hayreddin Sultanın Fermanı dizilerinde önemli karakterleri yorumlamıştır. Direniş Karatay ve Vecihi Hürkuş filmlerinde yer almıştır.



28. Dönem Manisa 1. Sıra Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevi devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.