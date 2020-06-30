AK Parti Grup Yönetimi belirlendi

Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık dört aydır toplanamayan AK Parti Grubu, seçim gündemiyle basına kapalı bir şekilde toplandı.



Oturumu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yönetti.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ VE MECLİS BAŞKANVEKİLİ DEĞİŞMEDİ

Yapılan seçimde, Meclis Başkanvekilliği görevini yürüten Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu, üç yıllık dönem için bir kez daha seçildi.

İDARE AMİRLİĞİ'NE 2 YENİ İSİM



Tek değişiklik, İdare Amirliği pozisyonunda oldu. İki yıldır bu görevi yürüten Orhan Yeğin ve Hasan Turan koltuklarını Ali Şahin ve eski milli futbolcu Alpay Özalan’a bıraktı.