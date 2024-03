AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ: 5 yıl sonunda yolla alakalı şikayet görmeyeceğiz

Yerel seçimlere geri sayım sürerken, adayların sahadaki çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret eden AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi ve sahur yaptı.



Dağ, burada yaptığı açıklamada, esnafın derdiyle her zaman dertlendiklerini, esnafın en çok yol ile ilgili talebinin olduğunu söyledi.



Sebze ve Meyve Hali’ne otobandan bir çıkış yapmayı planladıklarını belirten Dağ, “Diğer taraftan genel ekonomik noktada hükümetimiz zaten çalışmayı yapıyor. Bir taraftan biz de burada gecenin bu saatinde hem üreticiyi destekleme adına bu çalışmayı yapan hem de tüketiciye taze sebze meyve ulaştırmaya çalışan esnafımızın her zaman yanında olacağız.” diye konuştu.



Dağ, yeni çevre yolunu, körfez geçişini İzmir’e kazandıracaklarını ve 16 battıçıktı çalışmasını gerçekleştireceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



“Her gittiğim yerde aldığımız şikayet, yolların bozuk olması. ‘Arabaların alt takımlarını yapmaktan yorulduk’ noktası. Burada hal esnafımızın da bir meselesi. Pazara gidip gelirken de bunu söylüyorlar. En kötülerden başlayarak, bir sene içerisinde yolları çok güzel bir hale getirip 5 yılın sonunda şehrin hiçbir yerinde yolla alakalı bir şikayet kesinlikle görmeyeceğiz. Sanayi alanlarına gittiğimizde buralarda ve ara sokaklarda temizlikle ilgili sorunlarımız olduğunu görüyoruz. Bu konuda uzun bir süre değil birkaç ay içerisinde İzmir'in her sokağının tertemiz olduğunun hep birlikte göreceğiz.”

Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin de ilçede altyapı eksikliği olduğunu 31 Mart’tan sonra bunu gidereceklerini kaydetti.



Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise hal esnafının çalışma koşulları ve yıpranma paylarının fazla olduğunu belirterek, “Bizler evlerimizde, sıcak yataklarımızda yatarken onlar bize, taze meyve ve sebzeyi ulaştırmak için gecenin bu saatinde dağıtımı yapıyorlar. Biz de yerel yöneticiler olarak en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.



İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan da ziyaretlerinden dolayı Hamza Dağ ve ilçe belediye başkan adaylarına teşekkür ederek, otoban müjdesi için sevindiklerini, bu sorunun halledileceğine inandıklarını söyledi.