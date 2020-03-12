AK Parti kampına 'corona virüs' ertelemesi

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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, kampın ramazan ayı sonrasına ertelendiğini kaydetti.