AK Parti milletvekillerinden CHP'li Özkoç'un ifadelerine kınama

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Genel Kurul'daki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.



AK Parti milletvekilleri adına açıklamayı okuyan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, dün TBMM'de talihsiz bir olay yaşandığını, Meclis'in kendi kuralları, uygulamaları çerçevesinde bu olayın bir neticeye bağlandığını ifade etti.



Türkiye'de insanların hayat tarzlarının, kılık ve kıyafetlerinin, ne yapıp yapmayacaklarının tamamen kendilerine, fikirlerine, inançlarına, dünya görüşlerine ait bir konu olduğunu, onların nasıl davranacakları, ne giyip giymeyecekleri tamamen kendi takdirleri olduğunu belirten Yıldız, "Başkalarının çeşitli kılıklar altında bir otoriteye atıf yaparak insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle teçhiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez" ifadesine yer verdi.



Türkiye'de kadınların başlarını örtebileceğini, açabileceğini, hayatlarına ve kıyafetlerine tamamen inançları doğrultusunda kendilerinin karar verebileceğini vurgulayan Zeynep Yıldız, Türkiye'nin, artık tarihte kalmış, çok acı olaylarla özellikle başörtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimleri, yaklaşımları, siyasetleri her tür biçimiyle çöp sepetine atması gerektiğini söyledi.



Yıldız, şunları kaydetti:



"Toplumun bu konularda iyileşmesi, bu türden sorunları bir tartışma ve gerilim unsuru olmaktan çıkartması, bu doğrultuda dikkatli bir dil kullanılması herkesin görevidir. Biz en temel insan hakkına, yaşama ve varolma hakkına yönelik olarak gördüğümüz bu alana ilişkin kimi tortularla, kimi kendini çeşitli vesilelerle ortaya koyan dil ve tavırlarla karşılaştığımızda hepimizi yaraladığına, incittiğine inandığımız çok acı tecrübeleri, kaybedilen hayatları, yılları hatırlamaktayız. Bu konunun ortadan kaldırılması hususunda tarihi bir girişimde bulunmuş, bunun yolunu açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve aynı mecrada kıyafeti, inancı ne olursa olsun vicdan özgürlüğüne katkı veren herkese teşekkür etmek isteriz. Yine bu doğrultuda yer alan herkesin, geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlara karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini, bunu her tür siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?



TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in eski başbakan Bülent Ecevit yönelik sözleri üzerine CHP'li Engin Özkoç "Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin" deyince gerginlik tırmanmıştı. İl başkanları toplantısında konuşan Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özkoç'a sert tepki göstermişti.