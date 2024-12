AK Parti Mobil AKİM'i devreye aldı

AK Parti'de "Mobil AKİM" projesi tanıtıldı.



AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu söyledi.



Milletin güçlü desteğini 23 yıldan beri her daim yanlarında hissettiklerini aktaran Uygur, geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.



Uygur, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz Togg'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız." dedi.