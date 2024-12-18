AK Parti Mobil AKİM'i devreye aldı
AK Parti'de Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Parti tabanının nabzını ölçmek ve vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için "Mobil AKİM" projesi kapsamında partililer Togg'lara binecek ve Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezecekler.
AK Parti'de "Mobil AKİM" projesi tanıtıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu söyledi.
Milletin güçlü desteğini 23 yıldan beri her daim yanlarında hissettiklerini aktaran Uygur, geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.
Uygur, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz Togg'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız." dedi.
Milletin telefonla iletişim kurduğu AKİM'i, ruberu iletişim odak noktasına almak amacıyla sahaya indirdiklerini vurgulayan Uygur, "Bu zamana kadar her daim milletimizle, hep ileri mottosuyla, milletimizin desteğiyle birlikte yol alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol alan bir siyasi hareket olarak, Mobil AKİM'le de genel merkez olarak teşkilatlarımızla birlikte sahada milletimizin her bir ferdi ile hemhal olmaya devam edeceğiz." dedi.
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