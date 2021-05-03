AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'yi yok sayan yaklaşımla müzakere yapılması söz konusu değil

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

CENEVRE'DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Müzakere zemininin olmadığı ortaya çıkmıştır. Yapmaya çalıştıkları KKTC'yi yok etmek. Kıbrıs Türkü'nü yok sayan, KKTC'yi yok sayan, Kıbrıs Türk davasını yok sayan herhangi bir yaklaşımla müzakere yapılması söz konusu değildir. Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun. AB'nin karar alma süreçlerini yenilemesi lazım.

Rum tarafı sürekli masaya oturalım fakat uzlaşmadan uzak duralım yaklaşımı sergiliyor. Bu yıllardır böyle devam ediyor. Anastasiadis'in hakaretlerini kendine iade ediyoruz.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERE MÜDAHALESİ

Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım.

1915 OLAYLARINA İLİŞKİN KARARLAR

Kimsenin elinde soykırım diyecek tarihi bir gerçeklik yok. Hatayı yapan karşıdakiler, hesabını buraya soruyorsunuz. Vicdan konusunda kendilerinde açık var, iftira atıyorlar.