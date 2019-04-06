Son dakika haberi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin İstanbul'da açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Katılım oranının bu derece yüksek olması takdir edilen bir meseledir. Yüzde 85'lik katılım oranı önemli. Biz her seçimde büyük bir memnuniyetle seçimleri takip etmek isteyen yabancı gözlemcileri buraya davet ederiz. İlk yayınladıkları raporda kendilerine sunulan erişim imkanlarından memnuniyetlerini dile getirdiler. YSK yüksek bir tecrübeye sahip kurum. YSK'nin görevini yapması devletimizin gücüdür. İtiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bu gayet olağan bir durumdur. Sonucu YSK belirler. CHP sayım yapılsa bile fark kapanmayacak deniyor. Seçimden yüksek oranda yüzde 45'e yakın olarak birinci parti olarak çıktık. Bunu vatandaşların arasında bir stres haline getirmemek lazım. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçim sonuçları yayınlanınca kazanan demokrasi olacak.

Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyu, bazı yerlerde diğer partilerin heba olmuş oyu kayda geçiyor. Gerekirse kamerayla da yayınlanabilir dedik, bazı yerlerde yayınlanıyor. Birisi yürütülen süreçle ilgili bir şüphe ortaya koyduğu zaman bizim çekinecek bir şeyimiz yok. Gayet olağan bir süreç yürüyor. Mazbata fetişizmiyle memleket yeni tanışıyor."



Çelik, İstanbul'da oy sayımıyla ilgili olarak "Fark azalıyor" değerlendirmesi yaptı.