AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AİHM'deki PKK propagandasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine ilişkin "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, AİHM binasına girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının trajik bir hadise olduğunu belirterek "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.



Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınadığını, bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutumun, münferit bir hadise olmadığını, teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesi olduğunu ifade eden Çelik şunları kaydetti:



"İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir.

Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır."