Hidrojen sülfür gazı 10 gündür yayılıyor: "Akşamları koku daha fazla oluyor"

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor. 10 gündür yayılan gazın yaydığı kokudan dolayı ilçede yaşayanlar, tedirgin olmaya devam ediyor. Ekiplerin yaptığı incelemede gazın zararsız olduğu belirlendi.

Hidrojen sülfür gazı 10 gündür yayılıyor: "Akşamları koku daha fazla oluyor"

Sarayköy ilçesi yakınında, Babadağ kara yolu kenarında bir firma tarafından yapılan jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu.

Yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi. Sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı.

YÜKSEK BASINÇTAN MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti.

Ekiplerin, kuyuya, gaz basıncının yüksek olması nedeniyle müdahale edemedikleri öğrenildi. Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı ve yetkili kurumlardan gazın etkileri konularında bilirkişi raporları istediği öğrenildi.

Hidrojen sülfür gazı 10 gündür yayılıyor: "Akşamları koku daha fazla oluyor" - 1

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Kuyunun bulunduğu yere yakın evlerde yaşayan vatandaşlar ise çevreye yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Gazın her ne kadar zararsız olduğu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tespit edilse de vatandaşlar bir an önce kuyunun kapatılmasını istiyor.

İlçede oturan Ahmet Üremiş, "Bu gazın yayılması 10 gündür devam ediyor. Burada bahçelerimiz ve hayvanlarımız var. Bize net bir açıklama yapan yok. Tehlikesi yok dediler ama yayılan koku nedeniyle tedirgin oluyoruz. Kuyunun bir an önce kapatılmasını istiyoruz." dedi.

Şener Güldal ise "Yayılan kokunun zararlı olmadığı söylendi ancak biz yine de korkuyoruz. Bu şekilde ne zamana kadar devam edecek. Herkes tedirgin, bir an önce yapılması gerekenler yerine getirilsin. Akşamları koku daha fazla oluyor. Ayrıca kuyunun yakınındaki evlerin çatıları, araçlar ve bahçeler beyaz örtü tabakasıyla kaplanıyor." diye konuştu.

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