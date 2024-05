Hidrojen sülfür gazı 10 gündür yayılıyor: "Akşamları koku daha fazla oluyor"

VATANDAŞLAR TEDİRGİN



Kuyunun bulunduğu yere yakın evlerde yaşayan vatandaşlar ise çevreye yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Gazın her ne kadar zararsız olduğu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tespit edilse de vatandaşlar bir an önce kuyunun kapatılmasını istiyor.



İlçede oturan Ahmet Üremiş, "Bu gazın yayılması 10 gündür devam ediyor. Burada bahçelerimiz ve hayvanlarımız var. Bize net bir açıklama yapan yok. Tehlikesi yok dediler ama yayılan koku nedeniyle tedirgin oluyoruz. Kuyunun bir an önce kapatılmasını istiyoruz." dedi.



Şener Güldal ise "Yayılan kokunun zararlı olmadığı söylendi ancak biz yine de korkuyoruz. Bu şekilde ne zamana kadar devam edecek. Herkes tedirgin, bir an önce yapılması gerekenler yerine getirilsin. Akşamları koku daha fazla oluyor. Ayrıca kuyunun yakınındaki evlerin çatıları, araçlar ve bahçeler beyaz örtü tabakasıyla kaplanıyor." diye konuştu.