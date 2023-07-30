AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kiralık İHA açıklaması

Orman yangınlarında kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kamuya yüksek bedelle kiralandığına ilişkin iddialara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı "Bayraktar TB2 İHA’ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar." dedi.



Bazı çevrelerin Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ettiğini ve afetlerle mücadeleyi hedef aldıklarını belirten Çelik, Bayraktar TB2 kiralamasının dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz olduğunu söyledi.



AK Parti Sözcüsü, 4 Bayraktar'ın da BAYKAR tarafından bedelsiz Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulduğunu hatırlattı.