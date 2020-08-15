AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'yi tehdit eden kaybeder

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında, "Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir" dedi.

"Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır" diyen Çelik şunları kaydetti:



"Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.



Mavi Vatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi #mavivatan’ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

