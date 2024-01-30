AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşecek

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bu gün veya bu hafta Meclis'te okunacak ve milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu.

AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşecek
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Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP  Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

"MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı.

Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu.

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