AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşecek

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.



"MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞECEK"



AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM'de okutulmasını planladıklarını açıkladı.



Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...