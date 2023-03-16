Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup kararıyla yeniden aday

KİMLER CUMHURBAŞKANI OLABİLİR?

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilebiliyor. Anayasaya göre en fazla iki defa seçilen cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

İKİNCİ TURA KALIRSA TARİH 28 MAYIS

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cCumhurbaşkanı seçiliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur seçim 28 Mayıs'ta yapılacak.