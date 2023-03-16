Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup kararıyla yeniden aday

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
Konuyla ilgili bugün AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'den cumhurbaşkanı adaylığı resmileşti.
CHP PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK
CHP grubu da önümüzdeki hafta pazartesi günü kapalı bir toplantı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grupta sandık kurulacak. Gizli oylama sonucunda Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek.
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak.
KİMLER CUMHURBAŞKANI OLABİLİR?
Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilebiliyor. Anayasaya göre en fazla iki defa seçilen cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
İKİNCİ TURA KALIRSA TARİH 28 MAYIS
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cCumhurbaşkanı seçiliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur seçim 28 Mayıs'ta yapılacak.