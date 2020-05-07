AK Parti'li belediye meclis üyesi trafik kazası kurbanı

İstanbul'da Riva Yolu üzerinde AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Temel'in (57) idaresindeki otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Mehmet Temel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kavacık Medistate Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alındı.



Beykoz Belediyesi'nin AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Temel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Temel'in domates fidesi almak için Riva'ya gittiği öğrenildi.