AK Parti'li Turan'dan Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'a uyarı

Bir süredir hem Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın tartışmaların odağında.



Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,, "Sayın Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemikler içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmektedir" dedi.



Turan, Boynukalın'a bir siyasi olarak değil bir kardeş olarak seslendiğini söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili "Bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.



Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, Bakara Suresi'nden ayetler paylaşmış, "Faizcilerle mücadele etmek İslam'ın emridir" demişti.



İstanbul sözleşmesi için de, "Kaldırılmış. Hamdolsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.