Akıncı TİHA nedir? (Akıncı TİHA'nın tüm teknik özellikleri)

Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı

TİHA'nın üretimi tamamlandı. Akıncı TİHA, bugün yapılacak törenle TSK’ya teslim edilecek

Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen bir insansız hava aracı.

AKINCI TİHA NEDİR?



Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.



İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ





40,000 Feet Uçuş İrtifası





24 Saat Havada Kalış Süresi





Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS





Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)





Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği





GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği





Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği



Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots





Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet





Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği





Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği





Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği





Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması





Çapraz Yedekli YKİ Sistemi





Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri





Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri





Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT





Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler &



Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar





İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor





Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)





Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg





Havada Kalış 24 saat





Kanat Açıklığı 20 mt.





Yükseklik 4.1 mt.





Uzunluk 12.2 mt.