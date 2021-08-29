Akıncı TİHA nedir? (Akıncı TİHA'nın tüm teknik özellikleri)

ntv.com.tr 29.08.2021 - 18:01
Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı
TİHA'nın üretimi tamamlandı. Akıncı TİHA, bugün yapılacak törenle TSK’ya teslim edilecek
Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen bir insansız hava aracı.
AKINCI TİHA NEDİR?
Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.
İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.
Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.
AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Haberleşme Menzili LOS & BLOS
Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler &
Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg
Havada Kalış 24 saat
Kanat Açıklığı 20 mt.
Yükseklik 4.1 mt.
Uzunluk 12.2 mt.