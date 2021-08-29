Akıncı TİHA nedir? (Akıncı TİHA'nın tüm teknik özellikleri)

Terörle mücadelede yerli ve milli bir savunma aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriyor. Akıncı TİHA, bugün yapılacak törenle TSK’ya teslim edilecek. İşte Akıncı TİHA'nın tüm özellikleri.

ntv.com.tr 29.08.2021 - 18:01

Akıncı TİHA nedir? (Akıncı TİHA'nın tüm teknik özellikleri)

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Akıncı TİHA projesi: Testler yapıldı, yakında sürprizi duyacaksınız

Baykar Savunma tarafından üretilen Akıncı 

TİHA'nın üretimi tamamlandı. Akıncı TİHA, bugün yapılacak törenle TSK’ya teslim edilecek

Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen bir insansız hava aracı.

AKINCI TİHA NEDİR?

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ


40,000 Feet Uçuş İrtifası


24 Saat Havada Kalış Süresi


Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS


Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)


Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği


GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği


Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots


Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet


Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği


Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği


Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği


Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması


Çapraz Yedekli YKİ Sistemi


Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri


Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri


Haberleşme Menzili LOS & BLOS

Faydalı Yük - ISR Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT


Faydalı Yük - Mühimmatlar Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler &

Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar


İtki Tipi 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor


Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)


Maksimum Kalkış Ağırlığı 5,500 kg


Havada Kalış 24 saat


Kanat Açıklığı 20 mt.


Yükseklik 4.1 mt.


Uzunluk 12.2 mt.

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