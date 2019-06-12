Milli Savunma Bakanlığı, Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ın, televizyon programında, generallere yönelik sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Suç duyurusu dilekçesinde, "1 Haziran 2019’da Akit TV’de yayınlanan programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu (TCK) 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer almıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Murat Alan hakkında, TCK’nın 301’inci maddesi gereğince ''devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama'' suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık dosyayı, ''yetkisizlik'' kararı vererek, Akit TV'nin adresinin bulunduğu İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.
Alan hakkındaki soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.