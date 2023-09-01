AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı. İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirildi.

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışa bırakıyor. 

Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi () verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...