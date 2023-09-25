Akrabaların kavgasında 14 yaşındaki çocuk öldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada, kurşunların hedefi olan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kavgada 3 kişi de yaralandı. Jandarma kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Akrabaların kavgasında 14 yaşındaki çocuk öldü

Torbalı’da akrabaların kavgasında kan aktı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Pancar’da meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen iki aile, iddialara göre alacak-verecek meselesinden ötürü birbirine girdi.

kısa sürede büyüyünce silahlar çekildi.

Bu esnada, her iki aileden 14 yaşındaki Baran B., Tarkan A., Neriman B., ve Fidan K. silahla vuruldu.

14 yaşındaki Baran olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Torbalı İlçe Komutanlığı ekipleri, her iki aileden kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan olayda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Baran B., öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Pancar’da defnedildi.

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