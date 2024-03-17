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Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden 39 yaşındaki Sadık Göktaş hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Gülağaç ilçesi Narköy yakınlarında meydana geldi.

Sadık Göktaş yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Abdullatif Kuzucu'nun (29) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sadık Göktaş, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı araçtaki Doğan Göktaş (60) ile diğer aracın sürücüsü Abdullatif Kuzucu ve yanındaki Betül Kuzucu (26), Nehir Kuzucu (7), Muhammed Kuzucu (2) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Sadık Göktaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu. 

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