Aksaray’da boş arsada ceset bulundu

Aktaş’ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun