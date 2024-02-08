Aksaray’da boş arsada ceset bulundu

Aksaray’da boş bir arsadaki odunların yanında ceset bulundu. Cesedin Hüsnü Aktaş’a ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Aksaray’da boş arsada ceset bulundu

’da bor bir arsada ceset bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi’ndeki 1607 Sokak’ta meydana geldi.

Yoldan geçenler, arsadaki odunların yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu, 112'ye bildirdi.

İhbarla adrese gelen ekipler, yerde yatan kişinin aynı sokakta oturan Hüsnü Aktaş olduğunu belirledi.

Aksaray’da boş arsada ceset bulundu - 1

Aktaş’ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda darp ve yara izi olmayan Aktaş’ın nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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