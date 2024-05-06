Aksaray’da motosiklet hırsızları tutuklandı

Aksaray'da, son bir ay içerisinde 9 adet motosiklet çaldığı kamera görüntülerinden belirlenen Mustafa Cemal Yumuşak ve Abdullah Kumtepe yakalandı. Yumuşak ve Kumtepe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aksaray’da motosiklet hırsızları tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içinde 5 mahalleden 9 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, motosikletlerin binaların önünde park halinde dururken çaldığını belirledi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Mustafa Cemal Yumuşak ve Abdullah Kumtepe, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan motosikletlerden biri sahibine teslim edilirken, diğer 8 motosikletin ise parçalanıp satıldıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Yumuşak ve Kumtepe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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