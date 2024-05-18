19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü Marmaray, Metro, İETT, Başkentray ve İzban ücretsiz mi olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl pazar günü etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan tren hatları için karar Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü Marmaray, İETT, Metro, Başkentray ve İzban ücretsiz mi olacak?

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü Marmaray, Metro, İETT, Başkentray ve İzban ücretsiz mi olacak?

19 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunun yanıtı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda konserler ve etkinliklere gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs bu yılda yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanacak. Geride bıraktığımız resmi tatillerde uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması 19 Mayıs'ta da devam edecek. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü , Metro, , Başkentray ve İzban ücretsiz mi olacak?

19 MAYIS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Karara göre; 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattı seferleri ücretsiz olacak.

İSTANBUL'DA İETT KARARI

19 Mayıs Pazar günü için İstanbullular tarafından İETT seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. Konuyla ilgili İETT'den açıklama geldi.

İETT açıklaması şu şekilde;

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. 

ve Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar günü Marmaray, Metro, İETT, Başkentray ve İzban ücretsiz mi olacak? - 1

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda , Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

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