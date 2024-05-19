Aksaray'da trafik kazası: 6 yaralı

Hannan K. (29) idaresindeki otomobil, Aksaray-Güzelyurt kara yolu Selime Beldesi Kavşağı'nda, İlhan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Sürücüler ile otomobillerdeki Mihriban Sultan K. (27), Muhammet Siraç K. (1), Pelin Ö. ve Ramazan A. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Siraç K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.