Aksaray'da yaban hayvanı ticareti operasyonu

Aksaray’da nesli tükenmekte olan ve beslenmesi, bulundurulması yasak olan çeşitli türlerdeki yaban hayvanı besleyen ve ticaretini yapan şüpheliye operasyon düzenlendi.

jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan kişiye 78 bin 650 TL idari para cezası kesildi.



Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yapılan çalışmalarda bir şahsın nesli tükenmekte olan beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvanları beslelediğini ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine HAYDİ ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin Eskil ilçesinde bulunun müstakil bir evde ikamet ettiği öğrenildi.

Operasyon düzenlenen evin bahçesinde bulunan kümes içerisinde çok sayıda yaban hayvanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, yaban hayvanları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliye Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 78 bin 650 TL idari para cezası kesildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

